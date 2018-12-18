Київ витратить 640 мільйонів на добудову багатоповерхівки за забудовником–банкрутом

Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" замовило компанії "ЕталонБуд" завершення будівництва житла за скоригованим проектом в Святошинському районі Києва за 638,34 мільйони гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані в системі "Прозорро".

Згідно з умовами тендеру, до квітня 2021 року по вулиці Сім'ї Сосніних, 4 завершать недобудований збанкрутілим попереднім забудовником "Київвисотбуд" 25-поверховий житловий будинок, а також трансформаторні підстанції, паркінг і зовнішні мережі.

На заробітну плату піде 79,81 млн грн або 13% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 7% - 43,16 млн грн.

Ціна угоди на 0,01% нижча очікуваної вартості закупівлі в 638,41 млн грн.

Столичний "ЕталонБуд" зі статутним капіталом 1 тис грн був зареєстрований в лютому 2016 року. Його засновником і директором є заслужений будівельник Володимир Володченко.

Він також володіє компанією "Житлопромбуд" з Валерієм Володченко і ПП "Здорова нація" з Іриною Проніною.

З 2016 року переможець отримав підрядів винятково у "Житлоінвестбуд" на 899,18 млн грн, з яких нинішній - найбільший.

Єдиним конкурентом була "Будівельна компанія "ЗЗБК №1" Сергія Алексєєва і Василя Іванченка, причому ніхто не знижував ціну в ході аукціону.

За даними Асоціації допомоги постраждалим інвесторам, будівництво житлового комплексу було зупинено в 2006 році.

Скандал навколо компанії "Київвисотбуд" розгорівся в листопаді 2006 року.

З отриманих 300 мільйонів гривень кредитних коштів близько 90 мільйонів керівництво компанії-забудовника витратило не за цільовим призначенням. На ці кошти була закуплена техніка та нові земельні ділянки.

Грошей для того, щоб закінчити будівництво будинків, не знайшлося. У листопаді 2007 року "Київвисотбуд" був визнаний банкрутом. В результаті цього близько тисячі інвесторів залишилися без квартир.