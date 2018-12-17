Ще крок до анбандлінгу: "Укртрансгаз" перевів 2 тисячі співробітників до нової філії

До новоствореної філії "Оператор газосховищ України" переведено персонал та передано необхідні активи, тим самим завершено черговий підготовчий етап процесу відокремлення Оператора ГТС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укртрансгазу".

Оператор газосховищ надаватиме послуги зі зберігання природного газу та забезпечуватиме ефективну і безперебійну роботу 11 підземних сховищ газу.

З цією метою зі структури Укртрансгазу до новоствореної філії були переведені близько 2 000 співробітників та передані виробничі підрозділи, що обслуговують підземні сховища газу на всій території України, а саме – Пролетарське ВУПЗГ (Харківтрансгаз), Мринське ВУПЗГ (Київтрансгаз), Богородчанське ВУПЗГ (Прикарпаттрансгаз), Дашавське, Опарське, Стрийське ВУПЗГ та Угерське ВВРіСП (Львівтрансгаз).

Керівником філії "Оператор газосховищ України" призначено Богдана Максимчука, його пріоритетним завданням є повне розділення процесів з транспортування та зберігання газу з метою підготовки автономної роботи цього підрозділу після юридичного відокремлення функції з транспортування газу 1 січня 2020 року.

У результаті роботи над проектом виокремлення функції зберігання газу в автономну і повноцінну бізнес одиницю з вересня по грудень 2018 року в АТ "Укртрансгаз" було проведено наймасштабнішу реструктруризацію за останні 20 років. Окрім запланованого виключення об`єктів ПСГ зі складу філій, було оптимально перерозподілено території виробничої діяльності філій УМГ "Львівтрансгаз", УМГ "Прикарпаттрансгаз" та УМГ "Черкаситрансгаз".

Таким чином сформовано 4 філії, які відповідають виключно за транспортування природнього газу та до 1 червня 2019 року будуть інтегровані до філії "Оператор ГТС", яка, в свою чергу, буде юридично відокремлена від АТ "Укртрансгаз" 1 січня 2020 року.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, 3 грудня директор секретаріату Енергетичного співтовариства Януш Копач заявив, що затягування анбандлінгу з боку НАК "Нафтогаз України" ставить під загрозу укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну, і ситуація повинна бути вирішена максимально швидко.

11 грудня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів нараду за участі, зокрема, міністра енергетики Ігоря Насалика, голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, голови МЕРТ Степана Кубіва та інших, та доручив визначити більш ефективний план анбандлінгу з двох варіантів: запропонованого Коболєвим та урядового.