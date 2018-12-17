ЄБРР виділив 5 мільйонів євро Київському картонному комбінату
ЄБРР надав вже другий в поточному році кредит Київському картонно-паперовому комбінату в розмірі 5 мільйонів євро.
Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.
"Фінансування буде спрямовано на придбання обладнання для виробництва гофротари з багатоколірним друком. Це дозволить ККПК виробляти гофротару з високоякісним друком і готову до викладення упаковку (SRP) для роздрібної торгівлі, а також, збільшить виробництво SRP упаковки на 30%", - написав він у Facebook.
Раніше ЄБРР надав комбінату кредит в розмірі 10 мільйонів євро строком на сім років для придбання енергозберігаючого обладнання.
Київський КБК - одне з найбільших підприємств Європи по випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,2 тис. чол. Продукція реалізується майже 700 компаніям України, ряду країн СНД і далекого зарубіжжя.
У 2017 році комбінат збільшив обсяг виробництва (в грошовому вираженні) на 14,8% в порівнянні з 2016 роком - до 4 млрд 850 млн гривень.
Нагадаємо, ЄБРР та ЄІБ виділять 180 мільйонів євро на безпеку руху в Україні.
Економічна правда
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