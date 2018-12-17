ЄБРР виділив 5 мільйонів євро Київському картонному комбінату

ЄБРР надав вже другий в поточному році кредит Київському картонно-паперовому комбінату в розмірі 5 мільйонів євро.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

"Фінансування буде спрямовано на придбання обладнання для виробництва гофротари з багатоколірним друком. Це дозволить ККПК виробляти гофротару з високоякісним друком і готову до викладення упаковку (SRP) для роздрібної торгівлі, а також, збільшить виробництво SRP упаковки на 30%", - написав він у Facebook.

Раніше ЄБРР надав комбінату кредит в розмірі 10 мільйонів євро строком на сім років для придбання енергозберігаючого обладнання.

Київський КБК - одне з найбільших підприємств Європи по випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,2 тис. чол. Продукція реалізується майже 700 компаніям України, ряду країн СНД і далекого зарубіжжя.

У 2017 році комбінат збільшив обсяг виробництва (в грошовому вираженні) на 14,8% в порівнянні з 2016 роком - до 4 млрд 850 млн гривень.

Нагадаємо, ЄБРР та ЄІБ виділять 180 мільйонів євро на безпеку руху в Україні.

Економічна правда