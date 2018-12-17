Алкогольні ліцензії принесли держбюджету 2,8 мільярда за 3 роки

За останні 3 роки в державний бюджет надійшло понад 2,8 мільярда гривень від видачі ліцензій на роздрібну та оптову торгівлю алкоголем і тютюновими виробами.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа по роботі з даними.

"ДФС публікує інформацію про алкогольні ліцензії, але не вказує точки, у яких є дозвіл. Так, ви не можете бути впевненими в тому, що куплений вами алкоголь безпечний. ДФС відмовляється надавати місця торгівлі, посилаючись на те, що ця інформація не передбачена Порядком ведення ліцензійного реєстру", — заявив Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Наявність алкогольної ліцензії дає українцям такі гарантії: заборона продавати алкоголь неповнолітнім; легальна реалізація алкоголю і його ввезення на територію України; заборона продавати алкоголь на території навчальних закладів і закладів охорони здоров'я.

Існують різні типи ліцензій на продаж алкоголю та тютюну: оптова та роздрібна. Перша коштує 500 тисяч гривень та видається на 5 років, друга — 8 тисяч грн і видається на рік.

Повідомляється, що роздрібна ліцензія видається лише на одну касу. Тобто, якщо в магазині 5 кас і підприємець хоче продавати алкоголь на кожній з них, то він сплачує вже не 8 тисяч, а 40 тисяч гривень.

Економічна правда