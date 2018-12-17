Що незрозуміло про субсидії в новому сезоні. Ставте свої запитання
Понеділок, 17 грудня 2018, 11:25
Що змінилось в процедурі призначення субсидій, що зміниться, коли стартує повна монетизація, як сплачувати обов’язкові платежі та інше.
У редакції Економічної правди та читачів виникає чимало питань навколо теми субсидій. Не всі вони розкриті і вимагають більш детального пояснення.
Просимо вас залишити свої питання в коментарях. Протягом тижня редакція разом із профільними експертами та уповноваженими представниками влади підготує відповіді та опублікує їх в окремому матеріалі.
Економічна правда
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