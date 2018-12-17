Всі розділи
Укр / Рус

Що незрозуміло про субсидії в новому сезоні. Ставте свої запитання

Понеділок, 17 грудня 2018, 11:25
 

Що змінилось в процедурі призначення субсидій, що зміниться, коли стартує повна монетизація, як сплачувати обов’язкові платежі та інше.

У редакції Економічної правди та читачів виникає чимало питань навколо теми субсидій. Не всі вони розкриті і вимагають більш детального пояснення.

Просимо вас залишити свої питання в коментарях. Протягом тижня редакція разом із профільними експертами та уповноваженими представниками влади підготує відповіді та опублікує їх в окремому матеріалі.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

субсидії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прийшла субсидія. Як споживачу сплатити обов’язковий платіж 4 грудня 2018, 10:17
У Мінсоцполітики розповіли, як будуть платити субсидії в 2019 році 29 листопада 2018, 11:01
Субсидія за новими тарифами: чи вистачить в бюджеті грошей 22 листопада 2018, 08:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті