Ціни на нафту зростають: Brent піднялася вище 60 доларів

Нафтовий ринок на торгах у понеділок слабо зростає після різкого падіння в п'ятницю, викликаного прогнозами перевиробництва вуглеводнів і зміцненням долара.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Ціна лютневих контрактів на Brent на лондонській біржі ICE Futures збільшилася на 10 центів (0,17%) - до 60,38 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася до цього часу на 15 центів (0,29%), до 51,35 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подешевшала на 1,17 долара (1,9%), до 60,28 долара за барель, WTI - на 1,28 долара (2,6%) - до 51,20 долара за барель.

За тиждень ціна Brent впала на 3,7%, WTI - на 2,7%.

Як повідомила в п'ятницю нафто-сервісна компанія Baker Hughes, кількість діючих нафтових бурових установок в США минулого тижня скоротилася на 4 одиниці - до 873.

Зростання курсу долара в поєднанні з волатильністю фондових ринків негативно впливає на нафтові ціни, відзначає аналітик сировинної галузі з UBS Wealth Management Джованні Стауново.

Незважаючи на це, він зазначив, що "в цілому, нафта готова стабілізуватися приблизно на цьому рівні".