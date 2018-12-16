УЗ відкрила продаж квитків на 5 "святкових" поїздів

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на п’ять додаткових поїздів у період новорічно-різдвяних свят.

Як повідомили у прес-центрі компанії, УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Ужгорода, Львова, Ковеля та Дніпра, і з Одеси - до Ужгорода.

Як зазначив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, загалом на зимові свята відкрито продаж квитків на 15 додаткових поїздів, загалом планується призначити 30 додаткових поїздів.