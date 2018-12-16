УЗ відкрила продаж квитків на 5 "святкових" поїздів
Неділя, 16 грудня 2018, 16:40
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на п’ять додаткових поїздів у період новорічно-різдвяних свят.
Як повідомили у прес-центрі компанії, УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Ужгорода, Львова, Ковеля та Дніпра, і з Одеси - до Ужгорода.
Як зазначив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, загалом на зимові свята відкрито продаж квитків на 15 додаткових поїздів, загалом планується призначити 30 додаткових поїздів.
В УЗ нагадали, що запровадили нові прямі маршрути "Івано-Франківськ – Дніпро", "Запоріжжя – Ужгород", "Кривий Ріг – Ужгород" та "Суми – Вінниця" шляхом подовження маршрутів існуючих поїздів.
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