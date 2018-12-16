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Мінфін не виділив кошти на якісну питну воду — Мінрегіон

Неділя, 16 грудня 2018, 15:05
 

У державному бюджеті на 2019 рік не передбачені кошти на фінансування заходів програми "Питна вода України".

Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, передає "Укрінформ".

Одночасно Мінрегіон повідомляє, що в жовтні цього року міністерство подавало до Міністерства фінансів пропозиції щодо необхідності врахування в проекті держбюджету на 2019 рік видатків на фінансування загальнодержавної програми "Питна вода України", однак пропозиція не була врахована.

Крім того, наголошується, що програма "Питна вода України" на 2011-2020 роки направлена ​​на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в рамках науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання та забезпечення гарантованих Конституцією прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах і відповідно до встановлених нормативів.

Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Мінрегіону, як головному розпоряднику коштів, були визначені асигнування в сумі 200 млн грн на реалізацію заходів програми "Питна вода України".

Мінрегіон також повідомляє, що цією програмою у 2018 році передбачено фінансування наступних заходів: будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; монтаж станцій (установок) доочищення питної води в системах централізованого водопостачання.

У міністерстві пояснюють, що програмою не фінансується будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж.

Раніше Економічна правда повідомляла, що Кабінет міністрів виключив з проекту закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" кошти, передбачені для фінансування програми "Питна вода України", яка була прийнята на підтримку галузі водопостачання ще у 2011 році.

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вода Мінрегіон

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