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В Україну почала літати ще одна авіакомпанія

Субота, 15 грудня 2018, 16:19
 

У п’ятницю, 14 грудня, в аеропорту "Київ" приземлився літак Boeing 737-300 йорданської авіакомпанії Jordan Aviation.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Київ".

Рейс Амман-Київ-Амман відбуватиметься один раз на тиждень, щоп'ятниці: Амман - Київ - 09.00 - 12.30, Київ - Амман - 13.30 - 17.00. Час у польоті - 3 годині 30 хв.

"Для українців при покупці пакетного туру (авіапереліт, проживання, трансфер, страховка) - віза оформляється в аеропорту безкоштовно, якщо самостійно купувати авіаквитки - вартість візи в аеропорту 60 доларів", - повідомляє прес-служба.

"Туристів, які прилітають з України літаком авіакомпанії Jordan Aviation в аеропорту Аммана зустрічає представник авіакомпанії і допомагає пройти візові формальності", - йдеться у повідомленні.

Раніше планувалося, що Jordan Aviation почне виконувати рейси з Аммана до Києва у квітні поточного року.

Економічна правда

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