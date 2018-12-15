Обсяг світового боргу досяг рекордного показника – МВФ
Обсяг державного та приватного боргу в світі досяг рекордних 184 трлн доларів в 2017 році.
Про це повідомляється в огляді Міжнародного валютного фонду, передає "Інтерфакс-Україна".
Це еквівалентно 225% глобального ВВП. В середньому світовий борг в даний час перевищує 86 тисяч доларів в розрахунку на особу, що більш ніж в 2,5 рази перевищує середній дохід у розрахунку на душу населення.
У трійку найбільших світових позичальників входять США, Китай і Японія. На ці країни припадає більше половини обсягу глобальних боргів, що перевищує їх частку в загальносвітовому виробництві, відзначається в повідомленні фонду.
МВФ враховує в своїх розрахунках дані зі 190 держав.
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