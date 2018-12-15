Обсяг світового боргу досяг рекордного показника – МВФ

Обсяг державного та приватного боргу в світі досяг рекордних 184 трлн доларів в 2017 році.

Про це повідомляється в огляді Міжнародного валютного фонду, передає "Інтерфакс-Україна".

Це еквівалентно 225% глобального ВВП. В середньому світовий борг в даний час перевищує 86 тисяч доларів в розрахунку на особу, що більш ніж в 2,5 рази перевищує середній дохід у розрахунку на душу населення.

У трійку найбільших світових позичальників входять США, Китай і Японія. На ці країни припадає більше половини обсягу глобальних боргів, що перевищує їх частку в загальносвітовому виробництві, відзначається в повідомленні фонду.

МВФ враховує в своїх розрахунках дані зі 190 держав.