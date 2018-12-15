Опубліковано рейтинг найгірших паролів 2018 року

Компанія SplashData, що займається розробкою ПЗ для управління паролями, підготувала звіт про найгірші і найпопулярніші паролі користувачів.

Про це пише ITC.

Рейтинг складений на базі витоків даних користувачів. У процесі складання звіту було проаналізовано 5 млн паролів.

Як свідчать дані SplashData, навіть незважаючи на регулярні попередження про необхідність використовувати складні і надійні паролі, люди продовжують використовувати комбінації символів, які легко підбираються.

Уже п'ятий рік поспіль двома найпопулярнішими паролями є 123456 і password. Причому, послідовна комбінація цифр зустрічається в 5 випадках в ТОП10 найгірших паролів.

Також в цьому році в переліку найгірших паролів дебютувало слово donald, яке зайняло 23-рядок за популярністю. Поруч з ним також розташувалися два новачка рейтингу: aa123456 і password1.

ТОП10 найпопулярніших паролів 2018 року по версії SplashData виглядає наступним чином: 123456, password, 123456789, 12345678, 12345, 111111, 1234567, sunshine, qwerty, iloveyou.

Генеральний директор SplashData Морган Слейн називає дивною поведінку людей, які продовжують наражатися на ризик, незважаючи на часті публікації про зломи.

За його словами, люди роблять саме те, чого не повинні робити, наприклад, використовують свої власні імена або імена знаменитостей (наприклад, президента США) в якості передбачуваних паролів.

З переліком 100 найпопулярніших паролів можна ознайомитися за наступною адресою.