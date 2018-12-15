Автобаза Порошенка закупила ще два Mercedes за чотири мільйони

Державна організація "Автобаза Державного управління справами" 12 грудня за результатами тендеру замовила СП у формі ТОВ "Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц" два легкових авто за 4,10 млн гривень.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Фірма поставить два повнопривідних автомобіля Mercedes-Benz V-class V 250 d (кількість місць: 7+1) по 2,05 млн гривень. Кожен автомобіль матиме кондиціонер, круїз-контроль, подушки безпеки, додатковий рідинний опалювач, підігрів передніх сидінь, додаткову систему кондиціоннування в задній частині салону.

Автобаза ДУСі придбала у ТОВ "Автомобільний Дім-Україна Мерседес Бенц" новий автомобіль за переговорною процедурою – фірма були єдиним учасником тендеру. В обґрунтуванні зазначається, що замовник двічі відміняв тендер через відсутність достатньої кількості учасників.

У листопаді та вересні "Автобаза Державного управління справами" купувала Mercedes-Benz V-class V 250 d, але у більш топових комплектаціях. Першого разу Мерседес Автобазі ДУСі обійшовся у 2,39 млн гривень, іншого – 2,35 млн гривень.

Власниками СП у формі ТОВ "Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц" є екс-нардеп Таріел Васадзе, його ж компанія ПрАТ "Українська автомобільна корпорація", а також мінорітарні співвласники Олег Слепічев та Михайло Резнік.

Як повідомлялося, 11 грудня "Автобаза ДУС" замовила "Автомобільному Дому – Україна Мерседес Бенц" два броньованих автомобіля Mercedes-Benc S-600 за 41,98 млн гривень. Щоправда наступного дня згідно з додатковою угодою ціна була зменшена на 6 млн гривень до 36,01 млн гривень.

У 2018 році Автобаза ДУСі вже придбала 9 автомобілів загалом на 68,02 млн гривень.