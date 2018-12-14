Фонд гарантування намагається стягнути 19 мільярдів з народного депутата

Леонід Клімов

Фонд гарантування вкладів фізосіб звернувся до суду з позовом до колишніх акціонерів і топ-менеджерів "Імексбанку" з позовом про стягнення 18,98 мільярда гривень заподіяної шкоди.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Одеської області, повідомляє Finbalance.

Згідно з висновком Фонду, відповідні збитки були понесені "Імексбанком" в результаті дій пов'язаних з ним осіб "при вирішенні питання щодо реалізації кредитної політики за 76 кредитними договорами".

Серед відповідачів, в тому числі, колишній власник "Імексбанку" Леонід Клімов, який наразі є народним депутатом, членом комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Відповідно до реєстру судових рішень, Госпсуд Одеської області 10 грудня повернув Фонду гарантування позовну заяву, оскільки, за висновком суду, в ньому "порушені правила об'єднання позовних вимог".

Нагадаємо, 26 січня 2015 року "Імексбанк" було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Станом на початок 2017 року вкладниками банку отримано 4,16 млрд гривень у рамках виплати гарантованої суми відшкодування.

Повідомлялося, що за місяць до визнання "Імексбанку" неплатоспроможним з нього вивели кредити фізосіб, ліквідне забезпечення та щонайменше 11 млн доларів.