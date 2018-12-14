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ЗМІ оприлюднили перелік будмайданчиків Києва, якими зацікавилося СБУ

П'ятниця, 14 грудня 2018, 16:45
 

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ направило Державній архітектурно-будівельній інспекції перелік з 30 майданчиків, при розробці документації на будівництво яких не було отримано погоджень від Міністерства культури.

Про це повідомляє Liga.net.

У переліку - ЖК Podil Plaza&Residence, Alter Ego, Tetris Hall, Новопечерський квартал №5, Edelweiss House, клубний будинок "Малевича, 48" та інші об'єкти.

 

СБУ проявила цікавість до будівництв в центрі Києва після звернення Київської міської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та архітектури.

Раніше власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян записав відеозвернення до президента України, в якому звинуватив СБУ в шантажі.

Пізніше про тиск на бізнес заявив ще один забудовник - група компаній НЕСТ.

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будівництво СБУ

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