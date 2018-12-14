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У Швейцарії збудують перший європейський Hyperloop

П'ятниця, 14 грудня 2018, 15:25

Швейцарія отримає перший в Європі випробувальний трек Hyperloop. Він буде використовуватися для досліджень у сфері надшвидкісного вакуумного наземного транспорту.

Про це повідомляє The Local.

Проект буде реалізований в комуні Колломбей-Мураз кантону Вале. Він перебуває у веденні некомерційної дослідної установи EuroTube в партнерстві зі Швейцарськими федеральними залізницями.

 

Будівництво траси довжиною у три кілометри повинно початися в другій половині 2019 року. Випробувальний трек, призначений для перевезення вантажів, але не людей, буде схожий на велику вакуумну трубу.

Теоретично, капсули в трубі можуть переміщатися зі швидкістю до 1100 кілометрів на годину, але максимальна швидкість на ділянці Вале буде 900 км на годину.

Автори проекту зазначають, що вакуумні умови в трубі дозволяють переміщатися не тільки дуже швидко, але і дуже енергоефективно.

Концепція транспорту з повітряним тиском далеко не нова, але набирає оберти з тих пір, як підприємець і винахідник Ілон Маск розробив концепцію Hyperloop Alpha для надшвидкого поїзда з вакуумною і магнітною левітацією.

Маск і його інженери опублікували документацію про те, як проект може працювати, а потім попросили інших дослідників розвинути цю ідею.

Європейська правда

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Швейцарія hyperloop

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