Підприємцям–початківцям запропонують пільгові кредити

Міністерство соціальної політики розробило законопроект про нову систему допомоги для започаткування власної справи малозабезпеченими громадянами.

Про це заявив голова відомства Андрій Рева, передає прес-служба міністерства.

За словами міністра, законопроект розроблений на основі досвіду пілотного проекту за підтримки Світового банку "Рука допомоги", який більше року діє в трьох областях (Львівській, Харківській та Полтавській) і в окремих територіальних громадах Донецької, Житомирської та Чернігівської областей.

Він передбачає допомогу в працевлаштуванні та організації власної справи для членів малозабезпечених сімей і внутрішньо переміщених осіб.

"Ми бачимо, що досвід пілотного проекту "Рука допомоги" довів свою здатність і ефективність. Очевидно, що пора його поширити на всю країну. Тому ми розробили відповідний законопроект, який будемо подавати до Верховної Ради", - заявив Рева.

За словами міністра, проект відрізняється від попередніх тим, що не передбачає надання "живих" коштів.

"Головне, що ми зробили - це відійшли від практики надання безповоротної фінансової допомоги підприємцям. Ідея полягала в тому, щоб людина написала бізнес-план, а ми могли б придбати необхідне обладнання та матеріали, допомагали в період становлення. Це та ж ідея, яка реалізована в інших країнах у вигляді бізнес-інкубаторів", - пояснив Рева.

За даними Мінсоцполітики, станом на 1 грудня 243 людини в пілотних регіонах захистили бізнес-плани, 213 з них вже отримали фіндопомогу, і ще 30 чекають її отримання найближчим часом. З них 115 - у Львівській області.

В рамках проекту його учасники можуть отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу (мікрокредит) на обладнання та матеріали для початку бізнесу.

Сума такого мікрокредиту може становити до 40 прожиткових мінімумів, що в 2018 році становить близько 70 тис гривень.

При цьому повертати потрібно тільки різницю між сумою фіндопомоги і сплаченими за три роки податками і зборами. У разі, якщо учасник стає роботодавцем для двох інших учасників - фінансова допомога стає повністю безповоротною.

Крім фінансування, учасники проекту на старті своєї підприємницької діяльності отримують консультаційну підтримку і супровід в підготовці бізнес-плану.

Економічна правда