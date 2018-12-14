"Укравтодор" не платитиме за асфальт, укладений в сніг

Державне агентство автомобільних доріг України заявляє, що не має відношення до випадків ремонту доріг в умовах низької температури і наявності снігового покриву.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на "Укравтодор".

У Держагентстві відзначили, що всі дорожньо-ремонтні роботи на дорогах державного значення завершили до початку листопада. А за роботи, які підрядник виконує з порушенням технологій, в тому числі температурних умов і наявності снігового покриву, сплачено не будуть.

У відомстві також нагадали, що із загальної мережі доріг в понад 450 тис км "Укравтодор" відповідає лише за 47 тис км доріг державного значення. Інші дороги знаходяться в компетенції місцевої влади і в комунальній власності.

Таким чином в "Укравтодорі" відреагували на публікації в соцмережах, де були показані випадки укладання асфальту на сніговий покрив або перед снігопадом.

Економічна правда