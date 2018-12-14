Обсяг світового боргу досяг 225% глобального ВВП
П'ятниця, 14 грудня 2018, 10:30
Обсяг державного та приватного боргу в світі досяг рекордних 184 трильйона доларів в 2017 році.
Про це повідомляється в огляді Міжнародного валютного фонду, передає "Інтерфакс".
В середньому світової борг в даний час перевищує 86 тис доларів в розрахунку на людину, що більш ніж в 2,5 рази перевищує середній дохід у розрахунку на душу населення.
У трійку найбільших світових позичальників входять США, Китай і Японія. На ці країни припадає більше половини обсягу глобальних боргів, що перевищує їх частку в загальносвітовому виробництві, відзначається в повідомленні фонду.
МВФ враховує в своїх розрахунках дані з 190 держав.
Економічна правда
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