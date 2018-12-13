НБУ хоче, щоб банки більше торгували напряму

Національний банк вносить зміни в операційний дизайн монетарної політики з 11 січня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, зміни вносяться для більш гнучкого реагування на зміни стану ліквідності банківської системи.

Згідно з новими змінами, ставка за двотижневими депозитними сертифікатами і двотижневими кредитами рефінансування буде встановлюватися на рівні облікової ставки.

"Тендери з надання рефінансування та розміщення депозитних сертифікатів не обмежуватимуться в обсягах. Це посилить роль облікової ставки в якості орієнтира вартості міжбанківських кредитних ресурсів", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

До сих пір ставка НБУ за кредитами рефінансування на 14 днів становила плюс 2 процентних пункту до облікової ставки, а ставка з розміщення депозитних сертифікатів на 14 днів встановлювалася на рівні облікової ставки. Зараз обидві ставки будуть на рівні облікової ставки.

За інформацією НБУ, в поточному році в банківській системі відбулося скорочення профіциту ліквідності, що було наслідком збільшення потреб населення та бізнесу в готівці через зростання обсягів економіки і операцій між урядом і НБУ.

У банку припускають, що ця тенденція може продовжитися і в наступному році, в результаті чого протягом року банківська система може перейти до стану дефіциту ліквідності.

У Нацбанку пояснили, що в таких умовах основними операціями нового дизайну будуть тендери як з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів, так і з рефінансування на цей же термін.

При цьому Національний банк припинить проводити тендери з надання ліквідності строком на 90 днів.

"Такий дизайн монетарної політики буде ще більшим поштовхом для банків торгувати. Щоб зробити міжбанківський ринок більш ліквідним, щоб не було як зараз, коли НБУ виступає кредитором і боржником однієї інстанції. Замість того, щоб торгувати, одні банки розміщують кошти в НБУ, а інші - їх беруть. Ми хочемо досягти ліквідності міжбанківського ринку, щоб участь НБУ було зменшено і роль НБУ була зменшена", - пояснив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Економічна правда