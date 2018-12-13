Українських рибалок з наступного року можуть не пустити в Азовське море — Держрибагентство

Українські рибалки з наступного року не зможуть здійснювати діяльність в Азовському морі без Протоколу українсько-російської комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов риби на 2019 рік.

Про це повідомило Державне агентство рибного господарства України, передає Укрінформ.

"Відсутність Протоколу (українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі - ред.) позбавить українських рибалок можливості видобувати водні біоресурси у законодавчому полі", - заявили у Держрибагентстві.

Зазначається, що поточна ситуація в Азовському морі може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі, посилення тиску на українських рибалок, втрати акваторії активного промислу і як наслідок падіння загального вилову водних біоресурсів.

У Держрибагентстві запевняють, що в межах компетенції вживають усіх необхідних заходів для захисту українських рибалок. Відомство проводить консультації з центральними органами виконавчої влади з метою створення правових умов для здійснення промислової діяльності в басейні Азовського моря у 2019 році.

За інформацією Держрибагентства, наразі промисел в Азовському морі здійснює 91 суб’єкт господарювання, що отримав дозволи на промисловий вилов водних біоресурсів із залученням більше 800 суден та човнів різної довжини.

Крім того, в агентстві повідомляють, що у період з 26 листопада по 7 грудня цього року (за оперативними даними) вилов водних біоресурсів у Азовському морі склав понад 920 тонн.

Раніше в Держрибагентстві повідомили, що українсько-російська комісія з питань рибальства не завершила свою роботу в жовтні і жодних домовленостей досягнуто не було.

Главі Азово-Чорноморського теруправління Росриболовства Ігорю Рульову заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки через відвідування окупованого Криму.

Зазначимо, через протиправні дії Росії за п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі.

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