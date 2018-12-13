МВФ попередив уряди країн про прийдешню світову фінансову кризу

Міжнародний валютний фонд попереджає про настання світової фінансової кризи в найближчі роки з огляду на падіння вартості основних сировинних продуктів.

Про це заявив заступник голови Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон, передає The Guardian.

На думку МВФ, криза вдарить насамперед по тих країнах, які займаються продажем сировини, і Україна з експортом зерна і металу в їх числі.

"Грозові хмари наступної глобальної фінансової кризи вже збираються", - заявив представник фонду.

При цьому Ліптон стверджує, що навіть міцні економіки великих країн, як і сам фонд, поки не готові перенести можливу кризу без втрат.

"Як ми вже казали, "полагодьте дах, поки світить сонце". Як і багато хто з вас, я бачу грозові хмари і боюся, що робота із запобігання кризам не завершена", - сказав він.

Прогнозується, що глобальне зростання сповільниться в результаті торгової війни. Ліптон попередив, що стійкий торговий конфлікт між США і Китаєм, швидше за все, викличе "далекосяжні і довгострокові наслідки" для світової економіки. Він вважає, що є ризик того, що риторика Дональда Трампа може спонукати Китай захистити свою економіку від решти світу.