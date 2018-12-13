В "Аграрному фонді" зникло зерно на 18 мільйонів

Неналежне зберігання зерна підрядниками державного "Аграрного фонду" призвело до втрат на суму 18,8 мільйона гривень.

Про це йдеться в аудиті Державної аудиторської служби за період 2016-2018 роки, повідомляє експертна організація StateWatch.

Загалом втрачено 4,2 тисячі тонн зерна та продуктів його переробки.

Зокрема аудитори зазначають, що "Аграрний фонд" не має виробничих потужностей щодо зберігання та транспортування зерна. Тому всі ці послуги отримує від інших підприємств. Це значно зменшує прибутковість самого фонду. І призвело до втрати зерна з вини зберігачів.

Обсяг нестач у розмірі 4,2 тис тонн зафіксований на державних Полтавському та Івано-Франківському комбінатах хлібопродуктів. Наразі цей інцидент розслідує Генеральна прокуратура.

Також встановлені непродуктивні витрати ПАТ "Аграрний фонд" у сумі 12,5 млн грн на зберігання та охорону заарештованого цукру. У звіті радять передати в управління "Агрофонду" вісім діючих елеваторів державної компанії "Хліб України".

За попередніми підрахунками, це дозволить "Аграрному фонду" щорічно заощадити близько 10% коштів на зберіганні зерна.

Внаслідок визнання ДП "Луцький КХП № 2", ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", ПАТ "Берегівський КХП" неплатоспроможними фонд може втратити 6 млн гривень, через заборгованість останніх.

Також аудитори вказують на те, що фінансові плани фонду затверджуються профільними чиновниками невчасно. План на 2017 рік погоджений Міністерством агрополітики та Кабміном у червні 2017 року, а на 2018 рік - лише у липні цього року.

Окремо зазначена управлінська проблема. Склад наглядової ради - сім посадових осіб, більшість з яких наразі не перебувають на посадах.

У неплатоспроможних банках "Брокбізнесбанк" та "Радикал Банк" Агрофонд втратив понад 2,4 млрд грн та 2 млн доларів депозитів. В 2016 році фонд відкрив кредитну лінію в державному "Укргазбанку" на один мільярд гривень. На обслуговування даного кредиту було витрачено понад 180 млн грн.

Раніше "Економічна правда" повідомляла, що Національне антикорупційне бюро розслідує розтрату майна в особливо великих розмірах на ДАК "Хліб України".

В кінці минулого року детективи НАБУ затримали колишнього директора державного підприємства "Луцький КХП №2" за підозрою у розтраті зерна "Агрофонду" на суму понад 58,81 млн грн ще у 2013 році.

ПАТ "Аграрний фонд" створений урядом України з метою розвитку агроринку в державі. Управляється Міністерством агрополітики.

Економічна правда