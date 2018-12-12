Маркарова не буде членом наглядових рад двох банків

Кабінет міністрів затвердив припинення повноважень міністра фінансів Оксани Маркарової в якості члена наглядових рад Укрексімбанку та Ощадбанку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення прийнято в зв'язку з затвердженням Маркарової на посаді міністра.

У пояснювальній записці до рішення, зокрема, зазначається, що члени Кабінету міністрів не мають права входити до наглядових рад підприємств, які націлені на отримання прибутку.

У разі виникнення такої ситуації, член уряду зобов'язаний в 20-денний термін або припинити повноваження члена наглядової ради, або подати заяву про відставку з посади члена уряду.

Крім зазначених банків, Маркарова ще входила до наглядової ради Укргазбанку та Приватбанку. Як повідомляється на сайті міністерства, вона вийшла з наглядових рад згаданих банків відповідно до ст.53 закону "Про акціонерні товариства" (буде замінена іншим представником мінфіну - ред).

При прийнятті документа глава уряду доручив головним розпорядникам доопрацювати і оформити постанову в певні терміни відповідно до регламентних вимог і з урахуванням результатів обговорення.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 червня 2018 року відправила у відставку главу Мінфіну Олександра Данилюка за поданням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, після чого Кабмін призначив Маркарову в.о. міністра фінансів.

Верховна Рада 22 листопада 2018 року підтримала пропозицію прем'єр-міністра Володимира Гройсмана затвердити в.о. міністра фінансів на цій посаді.

Маркарова з березня 2015 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату, а з 8 серпня 2016 року - першого заступника міністра.

До переходу на державну службу Маркарова 12 років очолювала Інвестиційну групу ITT, а до цього з 1998-го по 1999 рік і з 2001-го по 2003 рік обіймала посади радника з економічної політики і менеджера із зовнішніх та корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund.