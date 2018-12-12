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Приватним нотаріусам розсилають вірус, замаскований під e-mail від суду — Кіберполіція

Середа, 12 грудня 2018, 17:55
 

Кіберполіція зафіксувала факти поширення шкідливого програмного забезпечення в повідомленнях, відправлених нібито від державних установ.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

За даними правоохоронців, метою зловмисників були користувачі, які є приватними нотаріусами.

Для передачі шкідливого ПО правопорушники використовували поштові сервіси українських компаній ukr.net та i.ua.

Хакери висилають листи зі шкідливим ПЗ приватним нотаріусам, маскуючись під держструктури - зокрема, суди різних інстанцій. У цих листах містяться файли з вірусами. В одних випадках шкідливий файл маскується під pdf-документ, в інших - .doc.

"Після відкриття документа користувачем відбувався запуск шкідливого програмного забезпечення. Автоматично відбувалося додавання запису до реєстру операційної системи для його автозавантаження", - сказано в повідомленні.

 

Щоб уникнути зараження, в кіберполіції рекомендують не відкривати листи від сумнівних адресатів з сумнівним змістом, використовувати антивірус, регулярно оновлювати операційну систему і не надавати доступ сторонніх людей до своїх пристроїв.

Економічна правда

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кібербезпека

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