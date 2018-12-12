У київському метро після тривалої перерви з'явилися банкомати
"Приватбанк" відкрив свої банкомати і термінали самообслуговування в холах центральних станцій київського метро: "Хрещатик", "Театральна" та "Арсенальна".
Про це повідомляє прес-служба держбанку.
"Сьогодні на цих станціях працюють банкомати "Приватбанку" і 9 терміналів самообслуговування, які дозволяють здійснювати платежі та будь-які інші банківські операції", - йдеться в повідомленні банку.
До кінця поточного року на 47 станціях метро "Приватбанк" встановить 52 банкомати і 149 терміналів самообслуговування. Відповідну угоду банк підписав з КП "Київський метрополітен".
"Ми разом з керівництвом метрополітену сподіваємося завершити обладнання банківськими комплексами всіх найбільших станцій підземки до нового року", - зазначив керівник напрямку "Роздрібний бізнес" Приватбанку Олексій Шабан.
У держбанку зазначають, що реалізація проекту з встановлення мережі в столичному метро зайняла більше року.
Нагадаємо, що раніше в столичному метрополітені працювали банкомати банку "Хрещатик", який збанкрутував на початку 2016 року.
У червні 2016 року комісія Київради доручила департаменту з питань власності КМДА розірвати з банком "Хрещатик" договори оренди місць для установки банкоматів в Київському метрополітені. У серпні 2016 року територія для установки банкоматів була звільнена і був оголошений конкурс.
У ньому взяли участь Приватбанк та Ощадбанк.
Економічна правда
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