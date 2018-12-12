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Австрійці придбали українського виробника фільтрів для води

Середа, 12 грудня 2018, 12:50
 

10 грудня 2018 року Антимонопольний комітет дав дозвіл австрійській компанії BWT Aktiengesellschaft на придбання контрольного пакета українського виробника фільтрів для води Ecosoft Group.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

Ecosoft - виробник і дистриб'ютор обладнання для очищення води для домашнього та промислового застосування з виробничими майданчиками в Україні та Німеччині і широкою міжнародною представленістю.

BWT Aktiengesellschaft - холдингова компанія BWT - Best Water Technology - лідируючої європейської групи в галузі водних технологій з оборотом близько 670 млн євро в 2017 році.

Ecosoft була заснована в 1991 році в Києві. Починаючи з 2012 року компанія активно підтримується ЄБРР через програми з консалтингу та фінансування.

"Об'єднання з BWT підтримує стійку стратегію розвитку Ecosoft і створює нові можливості з представлення продуктів і технологій компанії на міжнародних ринках, а для співробітників компанії - можливість влитися в провідний інженерний і творчий колектив галузі", - йдеться в повідомленні.

"Акціонери планують подальші інвестиції в Україну, зокрема розвиток виробничих потужностей, підтримку високих стандартів якості продукції, інвестиції в науково-технічні розробки. Управління компанією Ecosoft залишається в руках української команди", - заявили в компанії.

Економічна правда

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інвестиції вода

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