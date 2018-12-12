Австрійці придбали українського виробника фільтрів для води
10 грудня 2018 року Антимонопольний комітет дав дозвіл австрійській компанії BWT Aktiengesellschaft на придбання контрольного пакета українського виробника фільтрів для води Ecosoft Group.
Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.
Ecosoft - виробник і дистриб'ютор обладнання для очищення води для домашнього та промислового застосування з виробничими майданчиками в Україні та Німеччині і широкою міжнародною представленістю.
BWT Aktiengesellschaft - холдингова компанія BWT - Best Water Technology - лідируючої європейської групи в галузі водних технологій з оборотом близько 670 млн євро в 2017 році.
Ecosoft була заснована в 1991 році в Києві. Починаючи з 2012 року компанія активно підтримується ЄБРР через програми з консалтингу та фінансування.
"Об'єднання з BWT підтримує стійку стратегію розвитку Ecosoft і створює нові можливості з представлення продуктів і технологій компанії на міжнародних ринках, а для співробітників компанії - можливість влитися в провідний інженерний і творчий колектив галузі", - йдеться в повідомленні.
"Акціонери планують подальші інвестиції в Україну, зокрема розвиток виробничих потужностей, підтримку високих стандартів якості продукції, інвестиції в науково-технічні розробки. Управління компанією Ecosoft залишається в руках української команди", - заявили в компанії.
Економічна правда
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