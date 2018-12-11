Brexit може відбутися і без угоди

Голова Євроради Дональд Туск скликає спеціальний саміт з "Брекзіту" на тлі рішення британського прем'єра Терези Мей перенести голосування в британській Палаті громад щодо угоди про вихід Лондона з ЄС.

Про це пише DW.

Як пояснив Туск, переговори пройдуть 13 грудня в Брюсселі, де в ці ж терміни запланована регулярна зустріч на вищому рівні глав держав і урядів Євросоюзу.

Дональд Туск підкреслив, що Брюссель виключає можливість перегляду угоди, діалог буде вестися "про те, як полегшити ратифікацію" домовленостей Великобританією.

Глава Євроради додав, що європейські лідери одночасно почнуть підготовку до жорсткого "Брекзіту" - без договору з Лондоном.

"Часу обмаль", - констатував він.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС про Brexit, яке було заплановане на вівторок, 11 грудня.

Мей має намір переглянути питання кордону Північної Ірландії в її угоді про Brexit з Євросоюзом.

Українська правда