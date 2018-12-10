Ціни на бензин продовжують знижуватися

За 8-9 грудня середня ціна бензину і дизельного пального на АЗС опустилася на 13-14 копійок за літр.

Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на ціновий моніторинг роздрібного ринку, передає enkorr.

Відразу на 2 грн/л ціни знизила мережа "Амік". Бензин А-92 подешевшав на станціях цієї мережі з 30,99 грн/л до 28,99 грн/л, А-95 - з 31,99 до 29,99 грн/л, дизельне пальне - з 31,49 до 29,49 грн/л.

Зазначається, що за останній місяць "Амік" знизив ціни на пальне на 1-1,5 грн/л, в той час як інші великі оператори - на 2-2,5 грн/л.

7 грудня глава АМКУ Юрій Терентьєв повідомив що "Амік Україна" сплатив антимонопольний штраф 25 млн грн (12,5 млн грн штрафу і стільки ж пені). Цей штраф був накладений в жовтні 2016 року і два роки компанія оскаржувала його в судах.

У мережі Shell бензини за вихідні подешевшали на 42-48 коп/л, дизельне пальне - на 32 коп/л. Socar знизив вартість бензину на 10 коп/л.

Регіональні мережі знизили ціни в межах 20-50 коп/л. У роздрібній мережі компанії "Автотранс" бензин А-92 і дизельне пальне подешевшали на 40 коп/л, А-95 - на 35 коп/л. Паралель опустила ціну А-92 на 17 коп/л, А-95 і ДП - на 33 коп/л.

Пальне подешевшало також в мережах Luxwen, "Нефтек" і Mango.

Середня по країні ціна А-92 на 10 грудня становить 29,62 коп/л, А-95 - 30,72 коп/л, ДП - 30,46 коп/л.

За останній місяць (в порівнянні з 9 листопадом) ціни бензинів знизилися на 2,1 грн/л, ДП - на 1,95 грн/л.

"А-95" очікують, що до кінця поточного року ціни на бензин і ДП опустяться нижче 30 грн/л.