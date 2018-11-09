Продаж пулу активів банків-банкрутів на 6 мільярдів зірвався через технічний збій

Проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб торгів пулу активів на суму понад 5,8 мільярда гривень, що перебувають у заставі НБУ, не відбулося з технічних причин.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Зазначається, що аукціон за голландською моделлю ФГВФО з НБУ готували майже рік.

До великого пулу ввійшли активи трьох банків - "Дельта Банк", "Єврогазбанк" та "Актив-банк". Його буде виставлено на повторні торги "у стислі терміни", повідомив ФГВФО.



Продаж мав відбутися через спеціалізований майданчик ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (дочірня компанія First Financial Network (FFN)). Цей міжнародний консультант є одним з лідерів на світовому ринку реалізації проблемних активів.

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Економічна правда