Міноборони викрили у махінаціях на тендерах за участі соратника Королевської

Міністерство оборони неправомірно розчистило конкурентів ТОВ "Комплекс "Ріко"" та ТОВ "Боюр-Постач" на закупівлі одноразового посуду очікуваною вартістю 21,55 млн грн.

Про це свідчить рішення Адміністративної колегії АМКУ з розгляду тендерних скарг від 31 жовтня, повідомляють "Наші гроші".

13 вересня Міністерство оборони оголосило переговорну процедуру на закупівлю одноразового посуду за чотирма лотами.

Закупівля за двома лотами завершилась підписанням із ТОВ "Комплекс "Ріко"" договорів загальною вартістю 13,56 млн грн. Замовили одноразові пластикові столові ложки по 31,5 коп за штуку і мілкі одноразові пластикові тарілки діаметром 205 мм по 54,6 копійки за штуку.

У тендерній пропозиції "Ріко" було вказано, що вона у тому числі пропонує товари сумського виробника "Андрекс". На сайті цієї фірми розміщено прайс-лист, згідно якого ложки коштують 26 копійок, а найдорожчі мілкі тарілки діаметру 205 мм – 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше. За даними "Наших грошей", "Ріко" як дилер "Андрексу" також може мати додаткову знижку у розмірі 20% від прайсової ціни посуду.

Оцінювання пропозицій у рамках двох інших лотів призупинилось через подані в АМКУ скарги до процедури від ТОВ "Пекеджінг груп Україна". За результатами розгляду скарг, тендерна колегія вирішила, що Міноборони неправомірно відхилило конкурсні заявки цього учасника і зобов’язала скасувати рішення про відхилення "Пекеджінг груп Україна" та визначення переможцями за спірними лотами ТОВ "Боюр-Постач" та ТОВ "Комплекс "Ріко"".

Не чекаючи остаточного рішення АМКУ, Міноборони 26 жовтня оголосило нову закупівлю глибоких одноразових тарілок та стаканів за двома лотами, аналогічними тим, у рамках яких Комітет визнав неправомірними рішення замовника про відхилення конкурентів "Боюр-Постачу" та "Ріко". Тут конкуренти цих спаринг-партнерів вже запропонували ціни у півтора рази менші. Наразі Міноборони приймає рішення про визначення переможця, або відхилення.

За даними "Прозорро", загалом "Боюр-Постач" взяло участь у шістьох закупівлях і усі шість разів конкуренцію йому складав "Комплекс "Ріко"".

Обидві фірми пропонують одноразовий посуд виробництва сумського ТОВ "Андрекс" та київського ТОВ "Атем груп", обидві обслуговуються в одному відділенні "Укргазбанку" у Києві, при чому, "Боюр-Постач" юридично знаходиться на Київщині, а "Ріко" – у Чернігові.

ТОВ "Боюр-Постач" зі статутним фондом 1 тис. грн зареєстроване на Олексія Башилова, який раніше не займався ані господарською, ані підприємницькою діяльністю. Фірму заснували 14 листопада 2017 року, а вже через два тижні компанія підписала договори на поставку одноразового посуду із підприємцем Андрієм Єзутою та ПП "Міраж-Сервіс" загалом на 600 тис. грн. (і ФОП, і фірма – із Чернігова).

З цим досвідом "Боюр-Постач" прийшов на торги до Міністерства оборони весною 2018 року – і відразу отримав свої перші підряди на поставку одноразового посуду для військовиків за 26,39 млн грн. Загалом фірма вже виграла тендери на 26,39 млн грн, а "Комплекс "Ріко"" – на 92,56 млн грн.

Одноосібною власницею та керівником "Комплексу "Ріко"" є Наталія Рашина. Вона ж є керівником ТОВ "ГРК "Ріко"", бенефіціаром якого є Олексій Шарико, який на останніх президентських виборах якийсь час був членом комісії одного з територіальних округів від тодішньої кандидатки у президенти Наталії Королевської. Він же контролював нині припинене ТОВ "ТД "Ріко"", яке у 2016 році зібрало у Міноборони підрядів на понад 40 млн грн.

Першим засновником "Комплексу "Ріко"" була компанія "Інвестмент кампейн РДЖ ЛП" (Сполучене Королівство). На це ж підприємство нині записано 100% ПП "Ріко капітал", бенефіціарами якого виступають Світлана Назимко та Алла Романенко. Це теща та мати Ігоря Романенка – депутата Городнянської міської ради (Чернігівська область) від "Нашого краю", який називає себе засновником групи компаній "Ріко".

На парламентських виборах 2012 року Романенко був уповноваженим від партії "Україна – Вперед!" Наталії Королевської, міністра соцполітики в уряді Азарова, а його дружина, Наталія Назимко, була місцевим представником Наталі Королевської на президентських виборах 2014 року.

У 2010 році Романенко брав участь у акціях протесту стосовно зміни до спрощеної системи оподаткування, після чого долучився до робочих груп у ВРУ. А вже у 2011 році на громадських засадах став радником Голови комітету ВРУ з питань промислової регуляторної політики та підприємництва. У шостому скликання ВР згаданий Комітет очолювала Наталія Королевська.

За даними ВДЗ, компанії групи "Ріко" збирали бюджетні замовлення у системі "Укрзалізниці", групи ДТЕК Ріната Ахметова, Міністерства оборони, а також відомства, очолюваного Королевською після її відставки.

Як повідомлялося раніше, Королевська переписала родинний бізнес на родину з Луганська.