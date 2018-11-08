Користувачі "Приват24" зіткнулись зі збоєм
Четвер, 8 листопада 2018, 19:49
У роботі додатка Приватбанку "Приват24" стався збій.
Про це повідомляє Liga.net.
Користувачі скаржилися на роботу програми близько 16:00.
За інформацією операторів банку, на той момент в "Приват24" неможливо було провести платежі з карти на карту і на інші рахунки.
"Фахівці банку вже працюють над вирішенням цієї проблеми", - повідомили в банку.
Відновити роботу Приват24 пообіцяли якомога скоріше.
Читайте також: СЕО Приватбанку Петр Крумханзл: До кінця року Приватбанк буде одним з найбільш прибуткових
Економічна правда
powered by lun.ua