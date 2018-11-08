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Користувачі "Приват24" зіткнулись зі збоєм

Четвер, 8 листопада 2018, 19:49

У роботі додатка Приватбанку "Приват24" стався збій.

Про це повідомляє Liga.net.

Користувачі скаржилися на роботу програми близько 16:00.

За інформацією операторів банку, на той момент в "Приват24" неможливо було провести платежі з карти на карту і на інші рахунки.

"Фахівці банку вже працюють над вирішенням цієї проблеми", - повідомили в банку.

Відновити роботу Приват24 пообіцяли якомога скоріше.

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Економічна правда

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