За 10 місяців 2018 року держбюджет виконано з дефіцитом 4,8 мільярда

Державний бюджет України за січень-жовтень 2018 року було виконано з дефіцитом 4,8 мільярда гривень за затвердженого в законі про держбюджет граничного рівня 80,6 мільярда гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".

Дефіцит загального фонду становив 10,5 млрд грн за встановленому на рік обмеженні у 57,4 млрд грн

За підсумками дев’яти місяців Держказначейство відзвітувало про дефіцит держбюджету в 7,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 11,3 млрд грн, що означає профіцит держбюджету в жовтні.

Мінфін зазначає, що успішні переговори з МВФ сприяли виходу України на міжнародні ринки капіталів, що дало змогу збільшити зовнішні запозичення для фінансування дефіциту бюджету за підсумками десяти місяців до 19,4 млрд грн, або 725 млн доларів.

Основними причинами недовиконання надходжень (2,4 млрд грн) Мінфін назвав недоотримання дивідендів нарахованих на акції –9,7 млрд грн, акцизного податку – 6 млрд грн, коштів, що перераховуються НБУ – 5,9 млрд грн, надходжень від продажу конфіскату — 4,5 млрд грн, ПДВ із ввезених товарів – 0,7 млрд грн, рентної плати за користування надрами – 3,2 млрд грн та ввізного мита – 1,2 млрд гривень при одночасному перевиконанні власних надходжень на 14,2 млрд грн, податку на прибуток підприємств – на 13,1 млрд грн, ПДВ із вироблених товарів з урахуванням відшкодування – на 0,4 млрд грн та податку та збору з доходів фізичних осіб – на 1 млрд гривень.

Доходи загального фонду державного бюджету за січень–жовтень 2018 року склали 673,2 млрд грн, що на 105,1 млрд грн (18,5%) більше, ніж у минулому році.

Найбільш значущі для держави видатки були профінансовані у повному обсязі. Видатки державного бюджету за січень-жовтень 2018 року зросли проти аналогічного показника 2017 року на 16,3% до 751,8 млрд грн, у тому числі загального фонду – на 15,1% до 687,8 млрд гривень.

При цьому витрати на обслуговування державного боргу зменшилися на 8,3% (на 8,3 млрд грн.) порівняно з минулорічними.

Видатки загального фонду державного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями зросли проти січня–жовтня 2017 року на 30,9 млрд грн (30%) і склали 133,8 млрд грн, видатки на соціальне забезпечення збільшились на 21,8 млрд грн (19,7%) і становили 132 млрд грн.

Трансферт Пенсійному фонду за січень–жовтень 2018 року профінансований в обсязі 118,8 млрд грн. Це на 21,1% (на 20,7 млрд грн) більше порівняно з січнем–жовтнем 2017 року. Виконання розпису – 100%.

Нагадаємо, доходи держбюджету України в 2018 році визначені в розмірі 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.

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