Українські євробонди скупили інвестори з США та Великобританії

Міністерство фінансів України назвало покупців єврооблігацій на 750 млн доларів з погашенням 1 лютого 2024 року і на 1,25 млрд доларів з погашенням 1 листопада 2028-го.

Про це FinClub повідомили в Мінфіні.

Інвестори з США і Великобританії купили більшу частину випуску об'ємом 750 млн доларів з прибутковістю 9% річних - їх частки становили 46% і 41% відповідно.

Європейські інвестори купили 12% від випуску 5-річних єврооблігацій, тоді як частка інвесторів з інших регіонів становила всього 1%.

10-річні облігації з прибутковістю 9,75% річних в основному також купували інвестори з Великобританії (46%) і США (37%), тоді як інвестори з Європи становили 16%, а інвестори з інших регіонів - всього 1%.

5-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами (82%). Частка хедж-фондів становила 12%, страхових і пенсійних фондів - 4%, банків - 2%.

У 10-річні єврооблігації інвестували фонди, управляючі активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%), банки (3%).

З 2 млрд доларів Україна отримала в резерви майже 1,3 млрд доларів від єврооблігацій, оскільки 714,5 млн доларів направила кредиторам, які заробили 17% річних.