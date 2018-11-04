У торгівлі з Україною частка ЄС досягла 42%

Євросоюз з 2016 року збільшив інвестиції і торгівлю з Україною в рамках зони вільної торгівлі.

Про це йдеться у звіті Європейської Комісії, передає "Дзеркало тижня".

Основними досягненнями в торгівлі з Україною в ЄС називають зняття заборони на експорт деревини, а також впровадження системи електронних закупівель, яка повинна посилити ефективність та зменшити корупцію.

У 2017 році частка ЄС у загальній торгівлі була 42%. Двостороння торгівля істотно збільшилася. Експорт ЄС в Україну виріс на 22%, а імпорт з України - на 27%. Після економічної кризи 2014-2015 років це значною мірою сприяло стабілізації ситуації в країні.

Рівень торгових преференцій для України щодо імпорту в ЄС становив 87% у 2017 році. При цьому наголошується, що імпорт с/г продукції з України виріс в три рази.

У 2015-2016 роках експорт послуг з ЄС до України збільшився на 9%, тоді як імпорт скоротився на 2%. У 2016 році прямі іноземні інвестиції ЄС в Україну залишалися на низькому рівні.

Глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом почала діяти з 1 січня 2016 року і вступила в силу 1 вересня 2017. Вона є одним з основних каталізаторів відкриття ринків і створення умов, сприятливих для торгівлі та інвестицій.

Крім України, зона вільної торгівлі з ЄС діє також з Молдовою і Грузією. Вона передбачає поступове наближення законодавства цих країн до норм ЄС.