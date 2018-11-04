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Tesla будуватиме заводи в Китаї, щоб уникнути наслідків митної війни

Неділя, 4 листопада 2018, 10:00

У компанії Tesla Inc заявили, що прагнуть зменшити вплив митного протистояння, тому розпочнуть виробництво автомобілів у Китаї для потреб місцевого ринку.

Про це йдеться у звіті компанії, передає "Укрінформ".

"У Китаї ми плануємо почати виробництво приблизно 3 тисяч автомобілів Model 3 на тиждень для потреб місцевого ринку", - йдеться у звіті.

Зазначається, що продажі моделі Model S та моделі X в Китаї потерпають через нещодавнє запровадження мит китайським урядом на автомобілі, виготовлені в США.

Як повідомлялося, КНР вирішила вжити заходів у відповідь на "митну війну", розпочату президентом США Дональдом Трампом, та підвищила митні тарифи на американські товари на 60 мільярдів доларів.

Китай Tesla

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