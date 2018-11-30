Основний імпортер українського цукру перестав його приймати

На даний момент цукор та інші вантажі, які надходять до Узбекистану, не розвантажуються та не розмитнюються через заборону приймати вантажі з України.

Про це повідомила Національна асоціація цукровиків України.

"Така раптова зупинка призводить до невиконання умов укладених раніше контактів. А з урахуванням того, що останні пів року основним імпортером вітчизняного цукру був саме Узбекистан, ми можемо сказати, що втрачаємо основний ринок збуту", - прокоментувала керівник аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

НАЦУ "Укрцукор" направила офіційне звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України та до Міністерства економічного розвитку та торгівлі з проханням надати роз’яснення та владнати ситуацію, щодо затримання української продукції під час ввезення на територію Республіки Узбекистан.

За 2017-2018 маркетингові роки Україна поставила на зовнішні ринки 560,4 тисяч тонн цукру, основним імпортером став Узбекистан, імпортувавши 209,9 тисяч тонн цукру на суму 79,1 млн доларів.

Нагадаємо, раніше "Укрцукор" назвав Топ-5 найбільших українських експортерів цукру.