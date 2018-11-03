Вашингтон може запровадити санкції проти системи SWIFT

Адміністрація США може запровадити обмеження проти міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, якщо вона не заблокує своєчасно іранських юридичних і фізичних осіб, позначених у списку санкцій.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин під час прес-конференції в п'ятницю в Вашингтоні, передає "Укрінформ".

"По-перше, SWIFT не відрізняється від будь-якої іншої компанії. По-друге, ми попередили SWIFT, що Мінфін наполегливо застосовуватиме свої повноваження для того, щоб продовжувати інтенсивний економічний тиск на іранський режим, і що SWIFT потрапить під санкції США, якщо надаватиме послуги фінансових переказів окремим іранським фінансовим установам, які позначені у санкційному списку", - зауважив американський міністр.

Крім того, Мнучин зазначив, що адміністрація США попередила SWIFT про необхідність негайного відключення від системи будь-якої установи в Ірані, яка опиниться в списку санкцій.

Він звернув увагу на можливі спроби обходу санкцій через підставних осіб, що також має переслідуватися відповідним чином.