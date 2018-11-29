Україна посіла третє місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду — експерт

Понад 54 відсотки імпорту готової продукції легкої промисловості становлять товари секонд-хенду, а Україна торік за обсягами його імпорту посіла третє місце у світі.

Про це заявила президент-голова правління Асоціації підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт, передає "Укрінформ".

"Понад 54 відсотки імпорту готової продукції легкої промисловості становлять товари секонд-хенду. Цей обсяг рівнозначний втраті щорічно 45 тис. робочих місць у державі", - стверджує Ізовіт.

"Україна минулого року зайняла третє місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду, попереду лише Пакистан і Малайзія, а після нас в десятці – Росія, Камерун, Гватемала, Кенія, Індія, Туніс", - повідомила вона.

За її словами, імпортери секонд-хенду користуються законодавчою можливістю безконтрольної торгівлі - безпечність секонд-хенду ніхто не контролює, а під його виглядом часто завозяться нові готові речі.

Усе це створює неконкурентні переваги для його імпортерів порівняно з вітчизняними виробниками, нарікає Ізовіт.

Нагадаємо, у першому півріччі обсяги реалізації у невеликих українських підприємців, які виробляють і продають одяг і взуття, зросли на 30%.