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Нафта перейшла до зниження: Brent опустилася нижче 58 доларів

Четвер, 29 листопада 2018, 14:48

Ціни на нафту еталонних марок активно дешевшають під час торгів у четвер, оновлюючи мінімальні значення з жовтня 2017 року.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:22 подешевшали на 0,79 долара (1,34%) - до 57,97 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на 0,56 долара (1,11%) - до 49,73 долара за барель.

Увага трейдерів прикута до саміту G20, що стартує у Буенос-Айресі в п'ятницю. На цьому заході, зокрема, заплановано зустріч президента Росії Володимира Путіна і наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Очікується, що лідери двох країн обговорять питання нафтовидобутку, проте у них є свої причини, які можуть стати на заваді її скорочення.

З одного боку, Путін напередодні заявив, що поточні ціни на нафту влаштовують Росію. Профіцит бюджету і слабкий рубль захищають Росію від негативного впливу обвалу нафтових котирувань.

З іншого боку, на тлі скандалу з убивством журналіста Джамаля Хашкаджі керівництво Саудівської Аравії навряд чи захоче викликати невдоволення президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав відмовитися від заходів з підвищення цін на нафту.

"Путіна влаштовують ціни на рівні 60 доларів за барель, але через тиждень котирування будуть набагато нижчі цієї позначки, якщо домовленість не буде досягнуто, - зазначає аналітик сировинного ринку в ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Думаю, що Саудівська Аравія активно скорочуватиме поставки до США".

Питання скорочення нафтовидобутку вирішуватимуть на зустрічі ОПЕК у Відні 6 грудня, в якому увізьмуть участь партнери організації.

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