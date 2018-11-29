Коболєв: "Газпром" може відмовитися від довгострокового контракту на транзит

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв допускає відмову "Газпрому" підписувати довгостроковий контракт на транзит через ГТС України з початком роботи на загальних умовах, бронюючи потужності на певний термін.

Про це він сказав в середу ввечері в ефірі одного з телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" може в принципі не підписувати контракт з українською стороною. Наприкінці 2019 року "Газпром" може прийти до українського оператора ГТС, який на той момент має бути повністю підготовлений до відокремлення від групи "Нафтогаз", і просто замовити послуги, як це сьогодні роблять інші шипери (замовники послуг транспортування – Ред.)", - сказав він.

"Це означатиме, що він оплачуватиме той самий тариф, який оплачують інші на загальних умовах. Він може забронювати обсяг транзиту газу, наприклад, на 2020 рік, або на півроку, або на місяць, скориставшись таким механізмом", - пояснив голова НАК.

Коболєв знову висловив думку, що "Газпром" затягує переговори з "Нафтогазом" щодо підписання контракту на транзит газу через ГТС України внаслідок політичної вказівки дочекатися завершення президентських виборів у країні.

Як повідомлялося, пропускна спроможність ГТС України на вході становить 288 млрд кубометрів, на виході - 178,5 млрд кубометрів, зокрема до країн Європи - 142,5 млрд кубометрів, Молдови - 3,5 млрд кубометрів.