Росія заблокувала рух 35 торгових суден
Станом на вечір 28 листопада українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.
Про це на своїй сторінці в Fecebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"За оперативною інформацією, в очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 – до порту Маріуполь", - написав міністр.
За його словами, на вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя – 6.
"Ще 8 суден стоять біля причалів в портах. Загалом заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові. Себто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі", - заявив Омелян.
Міністр додав, що дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону.
"Мета очевидна - блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та поступове витіснення України з наших законних територій, що закріплені нормами міжнародного права", - підсумував він.
25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.
Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.
У зв’язку з цим спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія хоче взяти під контроль доступ до Маріуполя.
Економічна правда
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