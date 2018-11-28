Четвертий літак SkyUp прилетів до Києва

Ввечері 28 листопада флот української авіакомпанії SkyUp поповнився четвертим повітряним судном - в аеропорту Київ імені Сікорського здійснив посадку Boeing 737-800 з реєстраційним номером UR-SQC.

Про це повідомили в авіакомпанії, передає ЦТС.

Рік випуску літака - 2013. Колишнім експлуатантом повітряного судна була авіакомпанія Malaysia Airlines.

Літак вже пройшов всі необхідні перевірки і завтра виконає свій перший рейс для SkyUp - відвезе пасажирів в Єгипет. Ліврею авіакомпанії ВС отримає вже в 2019 році.

Таким чином, зараз флот авіакомпанії SkyUp Airlines складають три середньомагістральних судна типу Boeing 737-800 NG (189 місць) та один Boeing 737-700 NG (149 місць).

До кінця грудня очікуються ще два літаки: Boeing 737-800 NG і Boeing 737-700 NG.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.