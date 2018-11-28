Україна опинилася серед країн, де Wi-Fi швидше мобільного інтернету

Україна потрапила в список країн, де якість Wi-Fi все ще вище, ніж мобільного інтернету.

Про це повідомляє AIN.ua з посиланням на дослідження компанії Open Signal, яка спеціалізується на картографії бездротових покриттів.

Автори порівняли середню швидкість Wi-Fi точок і мобільного інтернету на вибірці з 7,7 млн ​​пристроїв у 80 країнах.

Згідно з опублікованими даними, в 33 країнах світу мобільні мережі дають велику швидкість при завантаженні контенту. Різниця може досягати 10-13 Мбіт / сек.

Україна потрапила в список країн, де якість Wi-Fi, як і раніше вище. В середньому, швидкість завантаження по Wi-Fi в країні досягає 21,9 Мбіт / сек, в той час як мобільний інтернет дає всього 10 Мбіт / сек.

Однак, як зазначають автори дослідження, вони не знайшли кореляції між кращою якістю Wi-Fi і часом, який користувачі мобільних пристроїв проводять за його використанням. Зате спостерігається зв'язок між високим ВВП та проведеним на Wi-Fi часом. Крім того, високі економічні показники - хороший покажчик на швидкість LTE, швидкість Wi-Fi і стільникове покриття.

Нагадаємо, Google очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.