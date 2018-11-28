Суд заарештував рахунки компанії братів Дубневичів

Суд наклав арешт на банківські рахунки ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енергія-Новояворівськ", кінцевими бенефіціарами якого є брати-народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі.

Про це повідомляє "Слово і Діло".

Рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін.

У клопотанні про арешт рахунків фірми детектив вказував, що колишнього директора ТОВ "Енергія-Новояворівськ" Олександра Олексюка підозрюють у легалізації доходів.

За версією слідства, Олексюк у складі організованої групи забезпечив заволодіння ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 128,19 млн куб. м природного газу, який належав НАК "Нафтогаз України".

Таким чином, підозрюваний заподіяв шкоди "Нафтогазу України" на суму 623,74 млн грн, що за своєю правовою природою є розміром неправомірної вигоди, отриманої ТОВ "Енергія-Новояворівськ" протягом 2013-2015 років.

Надалі, шляхом приховування незаконного походження цього газу, Олексюк діючи в складі вищезгаданої організованої групи, використовував вказаний природний газ на Новояворівській ТЕЦ для виробництва електричної енергії та реалізував її в 2013-2015 роках ДП "Енергоринок".

Таким чином, фірма отримала протягом 2013-2015 років незаконний дохід у розмірі 885,17 млн ​​грн без ПДВ.

Також детектив вказував, що управителем активів ТОВ "Енергія-Новояворівськ", у тому числі Новояворівської ТЕЦ, наразі є компанія "Гарант Енерго М".

За інформацією НАБУ, управитель отримав ліцензії на право виробництва теплової та електричної енергії, а також відкрив у банку аналогічні рахунки зі спеціальним режимом використання та забезпечив механізм надходження коштів від споживачів теплової енергії для подальшого розрахунку за спожитий природний газ з НАК "Нафтогаз України".

Таким чином, детектив вважає, що арешт рахунків "Енергія-Новояворівськ" є достатнім і необхідним заходом.

Вислухавши доводи детектив, суд наклав арешт на рахунки "Енергія-Новояворівськ" в Ощадбанку, Укргазбанку, Індустріалбанку, Укрбудінвестбанк, ПриватБанку, а також банках "Фінансова ініціатива" та "Український капітал".

Нагадаємо, раніше ТЕЦ братів Дубневичів перейшли під тимчасове управління держави.

Як повідомлялося раніше, НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія" за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП брати Ярослав і Богдан Дубневичі.

Підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ в 2013-2015 роках купували природний газ у НАК "Нафтогаз України" для виробництва теплової енергії населенню. Для такої категорії споживачів "Нафтогаз" продає газ дешевше, ніж для комерційних споживачів.

Однак підприємства купили понад 300 млн куб. м газу за пільговою ціною, не плануючи використовувати його для потреб населення, вважають слідчі.

НКРЕКП підтвердила, що "Енергія-Новоярівськ" використала не за призначенням 28,6 млн куб м природного газу в 2014 році і 47,3 млн куб м в - 2015 році. А "Енергія-Новий Розділ" - 52,3 млн куб м в 2014 році і 53,9 млн куб м у 2015 році.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.

У жовтні Новояворівська ТЕЦ народних депутатів Дубневичів залишилась під арештом, накладеним у рамках кримінальної справи НАБУ про розкрадання понад 300 млн кубів газу НАК "Нафтогаз України" із завданням збитків на майже 1,4 млрд гривень.