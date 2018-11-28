Авіакомпанії і аеропорти вклали в кібербезпеку 3,9 мільярда доларів

Авіакомпанії і аеропорти світу в цілому вклали 3,9 млрд доларів в забезпечення кібербезпеки в 2018 році, проте зберігаються труднощі з впровадженням конкретних заходів запобігання кіберзлочинів.

Про це йдеться в дослідженні компанії SITA "Кібербезпека на авіатранспорті в 2018 році", передає "Інтерфакс-Україна".

В середньому авіакомпанії збільшили частку витрат на ці цілі з 7% загального бюджету на ІТ в 2017 році до 9% у 2018 році, а аеропорти - з 10% до 12%.

Згідно з результатами проведеного опитування, 89% директорів з інформаційних технологій авіакомпаній в наступні три роки планують реалізувати масштабні ініціативи в сфері кібербезпеки. У 2017 році таких CIO було помітно менше - 71% респондентів.

В аеропортах серйозно зайнятися кібербезпекою планують 95% опитаних. Пріоритетом для більш ніж половини (57%) керівників залишається захист операційних систем та процесів з метою забезпечити безперервність діяльності.

Основні статті витрат і для авіакомпаній, і для аеропортів - навчання персоналу (76%), виконання регуляторних вимог (73%), а також управління доступом (63%).

Однак в дослідженні виділено додаткові напрямки, які потребують уваги в найближчі роки: профілактичний моніторинг і захист мереж, забезпечення безпеки корпоративного хмарного середовища та інтернету речей (IoT), а також захист від внутрішніх загроз, включаючи витік даних.