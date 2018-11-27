Німеччина дасть 10 мільйонів євро на Фонд енергоефективності

Уряд Німеччини планує надати додатково 10 млн євро в рамках співпраці щодо Фонду енергоефективності.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко за результатами зустрічі з міністром довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини Свеньєю Шульце.

За його словами, кошти будуть виділені на проекти, які будуть спрямовані на перетворення субсидій на інвестиції в енергоефективність.

"Сьогодні детально проговорили можливості повернення монетизованих субсидій на ЖКП у якості інвестицій у Фонд енергоефективності. Й надалі продовжуватимемо тісну співпрацю у питаннях термореновації житлового сектору в рамках Фонду енергоефективності", - повідомив Зубко.

Він зазначив, що Україна і Німеччина також розвиватимуть співпрацю в рамках Паризької кліматичної угоди та у сфері відновлювальної енергетики.

"Амбітна мета Німеччини - досягнення 60% частки відновлювальної енергетики. Тут для України дуже корисний досвід Німеччини з точки зору технічних рішень, проектного менеджменту. Адже Україна теж має завдання - збільшення частки відновлювальної енергетики до 11% до 2020 року та до 25% до 2035 року", - зазначив Зубко.

Європейська правда