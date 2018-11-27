Права на користування надрами продаватимуть через ProZorro

Державна служба геології та надр розпочинає експериментальний проект з ProZorro.Продажі.

Про це розповів т.в.о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, протягом року у рамках проекту в системі ProZorro.Продажі з’являтимуться лоти у вигляді спеціальних дозволів на користування надрами.

А вже в грудні поточного року в ProZorro.Продажі з'являться перші лоти з продажу прав на користування надрами.

Наразі Держгеонадра готують аукціонну документацію для 10 лотів, які будуть виставленні на перші електронні торги. Це стане можливим під час запуску онлайн-платформи на базі ProZorro 4 грудня 2018 року.

Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє на період реалізації експериментального проекту до 1 грудня 2019 року.

У разі продовження періоду реалізації проекту договір може бути продовжений шляхом укладення додаткової угоди на цей період.

Економічна правда