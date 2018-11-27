Мінекономіки пропонує скоротити вилучення прибутку з держпідприємств до 50%

Мінекономрозвитку пропонує зобов'язати підприємства з державною часткою направити на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2018 рік.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів.

Норматив, встановлений для розподілу прибутку за 2017 рік, становить 75%, тоді як роком раніше діяв 50% норматив.

Якщо держкомпанії до 1 липня 2019 року не заплатять прибуток до держбюджету, контракти з їхніми керівниками повинні бути розірвані, відзначається в проекті документа.

Для "Укргідроенерго", Ощадбанку і "Укрзалізниці", як і вцьому році, передбачається виняток: вони повинні будуть виплатити до держбюджету дивіденди в розмірі 30% прибутку за 2018 рік - мінімальний допустимий розмір, відповідно до закону про управління об'єктами держвласності.

Необхідність 30% нормативу дивідендів для "Укргідроенерго" обумовлена ​​необхідністю стримування зростання тарифів на електроенергію для кінцевих споживачів, Ощадбанку - його договорами з іноземними фінансовими установами про залучення 1,5 млрд доларів, а для "Укрзалізниці" - необхідністю капітальних інвестицій.

12 суб'єктів управління корпоративними правами держави запропонували визначити частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів в 2019 році, в розмірі не вище 30%, 1 суб'єкт - 35%, 5 суб'єктів - 50%, 3 суб'єкти -75%, 1 суб'єкт - 90%, 1 суб'єкт - менше, ніж визначено законом, 2 суб'єкти не визначили розмір базового нормативу, а ще 5 суб'єктів не надали пропозиції.