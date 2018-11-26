Воєнний стан не вплине на мобільність населення — аеропорт "Бориспіль"

Особливий правовий режим при впровадженні воєнного стану не вплине на мобільність населення, наголошує Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Щодо питання подальшого правового режиму перетину повітряного кордону країни в аеропорту ми орієнтуватимемося на рішення позачергового засідання Верховної Ради. Ми переконані: це рішення не вплине на мобільність населення", - йдеться в повідомленні аеропорту на його сторінці у Facebook у понеділок.

У "Борисполі" також наголосили, що аеропорт працює у штатному режимі.

Як повідомлялося, на думку екс-голови Державіаслужби України Дениса Антонюка, впровадження воєнного стану в Україні не вплине на роботу цивільної авіації, однак може обмежити туристичні потоки.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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