У МВФ нагадали про заяву чотирирічної давнини про воєнний стан

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки не коментує питань щодо порядку співпраці з Україною у разі можливого введення воєнного стану.

Про це повідомляє Укрінформ.

У київському офісі МВФ повідомили, що Фонд має досвід співпраці з країнами, де було оголошено воєнний стан, але порадили чекати на офіційну заяву Фонду з цього приводу, яка має з'явитися незабаром.

Також у київському офісі порадили звернути увагу на відповідь на це питання тодішнього представника МВФ в Україні Жерома Ваше від 28 жовтня 2014 року.

Нагадаємо, Жером Ваше в інтерв'ю "Українській правді" від 28 жовтня 2014 року у відповідь на запитання: "Чи можливе збереження співпраці України з Фондом у разі оголошення воєнного стану?" сказав:

"Що ж до можливого введення воєнного стану, то у МВФ немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співпраці в таких умовах. Ми вже співпрацювали з країнами, на території яких розгорталися воєнні конфлікти різної активності".

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна